Německá rozvážková služba Delivery Hero obdržela nabídku na převzetí od americké společnosti Uber, která poskytuje alternativní taxislužbu a rovněž nabízí rozvážkovou službu. Uber je nyní největším akcionářem Delivery Hero s téměř pětinovým podílem a za jednu akcii nabídl 33 eur (přes 800 Kč). To je o téměř 1,8 procenta méně, než kolik činila páteční závěrečná cena akcií. Uvedla to německá firma v tiskové zprávě, a potvrdila tak dřívější spekulace médií. Žádné další podrobnosti firma neposkytla.
Společnost Delivery Hero se nadále plně soustředí na realizaci svého strategického přezkumu, uvedla berlínská firma ve svém prohlášení. Dodala, že další informace poskytne podle potřeby nebo v případě, že to bude vhodné.
Delivery Hero minulý týden oznámila, že Uber zvýšil svůj podíl na 19,5 procent z předchozích zhruba sedmi procent. Podle výpočtu agentury Reuters má tento podíl hodnotu kolem 1,7 miliardy eur. Uber má také opci na koupi dalších 5,6 procenta akcií.
Cena akcií Delivery Hero v posledních dnech výrazně vzrostla, mimo jiné kvůli spekulacím o možné nabídce od Uberu. Za dva uplynulé týdny cena stoupla o téměř 70 procent. Od počátku roku posílily akcie firmy o téměř 50 procent. Tržní hodnota firmy se tak pohybuje kolem deseti miliard eur.
List Financial Times v sobotu také uvedl, že s investory jednala o možném odkupu jejich podílů v Delivery Hero kromě Uberu také firma DoorDash, což by mohlo vyvolat boj o převzetí německé firmy. Delivery Hero podle FT odmítla nabídku 33 eur za akcii, přičemž někteří investoři dali najevo, že budou usilovat o cenu nad 40 eur za akcii.
Delivery Hero čelí letos tlaku investorů, aby zlepšila své finanční výsledky a provoz. Generální ředitel Niklas Östberg se rozhodl minulý týden odstoupit pod tlakem aktivistického investora Aspex, který ho vyzval, aby buď prodal aktiva, nebo odešel.
Delivery Hero je jedním z největších světových hráčů v oblasti rozvozu jídla. Zaměřuje se především na zahraniční trhy, kde má silnou pozici zejména v Asii, jižní Evropě, na Blízkém východě a v Africe.
Uber teď v Evropě razantně expanduje a v únoru oznámil, že svou rozvážkovou službu znovu nabídne i v České republice. Služba Uber Eats už v minulosti v Česku jídlo rozvážela, v roce 2020 však po dvou letech místní trh opustila. Nyní Uber začíná službu rozvozu jídla nabízet i v Rakousku, Dánsku, Řecku a Rumunsku.
