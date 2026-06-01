Energetická společnost ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 42 korun za jednu akcii. Celkově tak mezi akcionáře rozdělí 23 miliard korun, stát jako většinový akcionář dostane zhruba 16 miliard. Rozhodla o tom pondělní valná hromada skupiny, která tak schválila návrh představenstva ČEZ. Výše dividendy odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy.
Letos valná hromada schválila návrh představenstva ČEZ, který byl na horní hranici současného výplatního poměru dividendy ČEZ. Ten činí 60 až 80 procent z očištěného zisku. Stejný podíl ČEZ vyplácel i loni. V roce 2023 akcionáři naopak odsouhlasili protinávrh od ministerstva financí na vyplacení 100 procent z očištěného zisku. Letos ministerstvo, které stát v roli akcionáře zastupuje, vlastní protinávrh nepodalo. Dividenda bude splatná v obvyklém termínu od 3. srpna.
Jeden z minoritních akcionářů podal protinávrh na vyplacení dividendy ve výši 50 korun na akcii. Představenstvo s tím nesouhlasilo, podle něj by taková výplata byla nad rámec dividendové politiky a mohla by ohrozit rating společnosti. Vzhledem ke schválení návrhu představenstva valná hromada o protinávrhu nehlasovala.
Loni ČEZ po schválení návrhu představenstva vyplatil dividendu 47 korun za akcii. Celkově se jednalo o 25,2 miliardy korun, stát z toho dostal 17,6 miliardy.
Dividendu začal ČEZ vyplácet od roku 2000 po dokončení jaderné elektrárny Temelín. Dosud svým akcionářům vyplatil 499,5 miliardy korun, stát z toho měl 349,7 miliardy. Dosud nejvyšší dividendu 145 Kč za akcii společnost vyplácela v roce 2023. Důvodem byl vysoký očištěný čistý zisk, který ČEZ zaznamenal během energetické krize roku 2022. Podnik tehdy na návrh státu vyplácel plný zisk 78 miliard korun.
ČEZ v loňském roce vydělal 27,4 miliardy korun. Čistý zisk společnosti meziročně klesl o 1,7 miliardy, tedy 5,8 procenta.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist