Němečtí celníci nebo policisté mohli mít o zábavu postaráno. Představte si to takto. Zastavují český kamion. Otevírají nákladový prostor. A vyděšeně zírají na sadu rakví plných hlíny a lidských kostí. Instinktivně tasí pistole a vrhají se směrem k řidiči. „Co to vezete?! Kdo jsou ti zabití?!“

Naštěstí se to nestalo. Dotyčný kamion projel bez povšimnutí. „Ale řidiče jsme pro jistotu důkladně informovali, co vezou, kdyby k něčemu došlo,“ usmívá se Matěj Palouš.

Ne, nejde o bosse podsvětí. Jde o zakladatele firmy Scenografie s.r.o., která nedávno dokončila a odeslala do Kolína nad Rýnem superzajímavou zakázku: Kompletní mobiliář pro výstavu „díla“ nejznámějších sériových vrahů. A ano – mezi exponáty 1 : 1 byly i ony rakve s kostmi.

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  • Jak se tvoří výstava nejhorších masových vrahů historie.
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