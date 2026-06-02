Karlovy Vary se připravují na již 60. ročník filmového festivalu, který do regionu každoročně přináší na 600 milionů korun. Pořadatelé letos v červenci očekávají podobně jako předchozí roky příjezd zhruba 400 tisíc účastníků a filmových nadšenců. Na jejich příjezd se chystají i místní podniky a obchodníci. Stále více z nich přitom přechází na platby kartou.
Upřednostňování plateb v hotovosti bylo tématem předchozích ročníků KVIFF. Do médií se například dostalo bistro ve známém karlovarském hotelu Thermal, které karty ještě před dvěma lety nebralo vůbec. „Přijde mi, že namísto pozitiv festivalu jsem v minulých letech dostával dotazy jen na to, proč v rámci něj nejde platit kartou,” říká restauratér a člen předsednictva Hospodářské komory Luboš Kastner.
Data poskytovatele platebních brán a terminálů Comgate nicméně ukazují, že se situace mění a tamní podnikatelé začínají dávat přednost kartám. Oproti ročníku 2024 lidé na loňském filmovém festivalu utratili bezhotovostně o 20 procent více, konkrétně téměř 230 milionů korun.
To přineslo ještě jeden následek – celkově vyšší příjmy pro karlovarské podnikatele. Podle nového průzkumu společnosti Visa totiž lidé při placení kartou či mobilem utrácí více než v hotovosti. A naopak pokud podnik nemá terminál, odradí to od nákupu téměř polovinu Čechů.
„Dvacet procent lidí odejde jinam a dalších dvacet procent sice zaplatí hotově, ale nakoupí méně, než původně plánovali,” okomentoval výsledky ředitel divize akceptační sítě Visa pro střední a východní Evropu Josef Kunčar na úterní tiskové konferenci v Karlových Varech. Pro lidi je podle Kunčara toto téma stále aktuálnější právě i v rámci festivalů, kde nutnost mít hotovost odrazuje i zahraniční návštěvníky.
Řada zejména hudebních festivalů, které se odehrávají v uzavřených areálech, přešla v posledních letech na plně cashless systém. KVIFF ale nic podobného pro tamní prodejce a stánkaře v tuto chvíli nechystá. „Od našich partnerů platby kartou očekáváme a ti největší tak fungují, ale nemůžeme si nic takto diktovat. Nevypadá ale samozřejmě dobře, když někdo bere jen hotovost,“ říká ředitel produkce KVIFF Petr Lintimer.
Letos by se ale další tamní podnikatelé mohli přidat a hotovost nevyžadovat. „Jestli na něco gastronom slyší, je to na prohlášení, že se tomu vedle něj zvýšily tržby. Nálada je taková, že si to nenechají ujít,“ myslí si Kastner. Pomoci by mimo jiné mohla změna nyní připravovaná na ministerstvu financí, díky níž stát osvobodí bezhotovostní spropitné od daní a odvodů. „A je navíc prokázané, že na kartu dávají lidé daleko vyšší spropitné,“ dodává Kastner.
