Paroplynové elektrárny patří mezi nejdražší zdroje elektřiny. To platí obzvlášť v obdobích vysokých cen zemního plynu, jaké vyvolal útok USA a Izraele na Írán. Ve výsledku se tak spouštějí jen ve špičkách jako poslední zdroje k pokrytí poptávky a často nevyrábí vůbec. I v takových chvílích však mohou vydělávat a pokrýt část provozních nákladů.

Jak zjistily HN, i české elektrárny se totiž od loňska podílí na poskytování zálohy soustavě v sousedním Polsku. Dostávají tedy zaplaceno za připravenost, a nikoliv samotnou výrobu elektřiny.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdy zavedlo Polsko takzvaný kapacitní trh.
  • Proč ho Česko nemá.
  • Které české společnosti a elektrárny poskytují Polsku zálohu.
  • Jaké zahraničí zdroje českého miliardáře se kapacitního trhu také účastní.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.