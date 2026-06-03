Paroplynové elektrárny patří mezi nejdražší zdroje elektřiny. To platí obzvlášť v obdobích vysokých cen zemního plynu, jaké vyvolal útok USA a Izraele na Írán. Ve výsledku se tak spouštějí jen ve špičkách jako poslední zdroje k pokrytí poptávky a často nevyrábí vůbec. I v takových chvílích však mohou vydělávat a pokrýt část provozních nákladů.
Jak zjistily HN, i české elektrárny se totiž od loňska podílí na poskytování zálohy soustavě v sousedním Polsku. Dostávají tedy zaplaceno za připravenost, a nikoliv samotnou výrobu elektřiny.
Co se dočtete dál
- Kdy zavedlo Polsko takzvaný kapacitní trh.
- Proč ho Česko nemá.
- Které české společnosti a elektrárny poskytují Polsku zálohu.
- Jaké zahraničí zdroje českého miliardáře se kapacitního trhu také účastní.
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