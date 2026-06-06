V posledních týdnech jsem hodně komunikoval s Martinem Vohánkou ohledně obsahu byznysové konference reVize Česka, kterou pořádají Hospodářské noviny spolu s Druhou ekonomickou transformací (2ET). Za účasti prezidenta, Karla Komárka a top byznysmenů se uskutečnila tento týden v pondělí, všechny výstupy a fotogalerie najdete pod tímto tagem a mimo jiné se pod ním skrývá rozhovor právě s Martinem Vohánkou.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.