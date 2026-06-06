V posledních týdnech jsem hodně komunikoval s Martinem Vohánkou ohledně obsahu byznysové konference reVize Česka, kterou pořádají Hospodářské noviny spolu s Druhou ekonomickou transformací (2ET). Za účasti prezidenta, Karla Komárka a top byznysmenů se uskutečnila tento týden v pondělí, všechny výstupy a fotogalerie najdete pod tímto tagem a mimo jiné se pod ním skrývá rozhovor právě s Martinem Vohánkou

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.