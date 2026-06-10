Válka v Íránu a následná blokáda Hormuzského průlivu výrazně ovlivnily i domácí stavební byznys. Kvůli prudkému zdražení ropy vystřelila vzhůru cena polystyrenu a stalo se z něj nedostatkové zboží. Jaká je na trhu situace zhruba po třech měsících?

Po prvních turbulentních týdnech se poměrně uklidnila – dlouhé čekací lhůty se postupně zkracují, lidé si však za zateplení domu podstatně připlatí. Ceny se po počátečním nárůstu stále drží vysoko a stavební firmy už je začínají promítat do svých ceníků.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak výrazně zdražil polystyren a jak se cena vyvíjí v posledních týdnech.
  • Jaké jsou dodací doby materiálu.
  • Jak na drahý polystyren reagují lidé a stavební firmy.
  • Zdraží polystyren v následujících měsících?
  • Které další stavebniny zdražují.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.