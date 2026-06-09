Developer Sekyra Group pokračuje s výstavbou čtvrti Rohan City v pražském Karlíně. Součástí druhé etapy, jejíž náklady investor odhadl na osm miliard korun, budou čtyři obytné bloky.
Na pozemcích se již pohybují stavební stroje, po dokončení výkopových prací na staveniště nastoupí generální dodavatelé. Výstavbu druhé etapy Rohan City plánuje developer spustit ještě letos.
Celkem vznikne v této části projektu nové čtvrti 640 bytů, přičemž 240 z nich bude nájemních ve dvou samostatných domech. Jeden z nich se 127 byty postaví Sekyra Group pro pojišťovnu Kooperativa, druhý se 113 byty pro Mint rezidenční fond.
Co se dočtete dál
- Pro koho Sekyra Group postaví nájemní byty.
- O kolik bytů půjde.
- Co vedle bydlení developer postaví na Rohanském nábřeží.
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