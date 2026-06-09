Energetická skupina innogy loni v Česku vydělala 2,81 miliardy korun. Meziročně tak zvýšila čistý zisk o téměř pět procent. Společnost chce letos výrazně navýšit investice, do roku 2035 plánuje do energetických projektů v Česku investovat kolem 100 miliard korun. Peníze by měly směřovat i do větrné energie, innogy už vstoupilo do svého prvního tuzemského projektu stavby větrné elektrárny. Společnost o tom informovala v úterý na tiskové konferenci.
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Hospodářské výsledky skupiny za loňský rok příznivě ovlivnilo především počasí a také aktivní řízení nákupu energií. Mírně naopak klesl prodej plynu a elektřiny, a to zejména v důsledku nižší spotřeby průmyslových zákazníků.
Tržby innogy loni klesly meziročně o zhruba 17 procent na 44,1 miliardy korun. Společnost loni dodala zákazníkům 20,4 terawatthodiny (TWh) plynu, 4,7 TWh elektřiny, 625 233 gigajoule (GJ) tepla a vyrobila 50,76 GWh elektřiny. Investice činily 437 milionů korun.
„Výsledky za rok 2025 potvrzují stabilitu skupiny innogy a její připravenost výrazně investovat na českém energetickém trhu. Intenzivně pracujeme na naší rozvojové strategii a daří se nám jednotlivé projekty posouvat. Naše ambice v oblasti biometanu jsme potvrdili čerstvým vítězstvím v aukci na povinně vykupujícího, k dalším klíčovým krokům patří také vstup do prvního projektu stavby větrné elektrárny," uvedl výkonný ředitel innogy ČR Tomáš Varcop.
Podle skupiny loňské výsledky umožňují další růst. „Velkou část výdělku totiž chceme proinvestovat na českém trhu. Pokud porovnám loňskou a letošní plánovanou úroveň investic, tak v roce 2026 naše investice více než ztrojnásobíme a v dalších letech plánujeme investice do modernizace české energetiky ještě navyšovat,“ řekl finanční ředitel András Gróf.
Jedním z velkých projektů bude stavba větrné elektrárny v Česku. Připravovaný větrný park s celkovým výkonem 20,5 MW bude mít celkem čtyři turbíny a ročně má vyrobit přes 59 GWh elektřiny. V investici za 1,1 miliardy korun vlastní innogy 49procentní podíl. Lokalitu firma specifikovat nechtěla.
„První větrný park je pro nás důležitý milník v úplně nové oblasti. Pokud vše půjde podle plánu, dodáme první zelenou elektřinu z větru do sítě v roce 2028. Máme v přípravě další projekty větrných elektráren, dokonce mimo akcelerační zóny, což nevnímáme jako překážku,“ řekl provozní ředitel innogy ČR Blahoslav Němeček.
Firma chce postupně zintenzivnit aktivity také v oblasti výroby bioplynu. Po akvizici bioplynové stanice v Písku chystá další. Od letošního června do konce roku 2029 také zajišťuje povinný výkup biometanu na českém trhu, když zvítězila v aukci ministerstva průmyslu a obchodu.
Podnikání skupiny innogy se soustřeďuje na dodávky zemního plynu, elektřiny a tepla zákazníkům, kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v teplárenských provozech. Skupinu innogy v ČR tvoří aktuálně mimo jiné společnosti innogy Energie, innogy Zákaznické služby, innogy Energo a řídicí společnost innogy Česká republika.
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