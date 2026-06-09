V roce 2016 se okolo spojení Jana Řežába a Martina Poše vyrojila řada oslavných článků. Na jedné straně úspěšný startupista, který založil projekt Socialbakers, na druhé český emigrant, který vybudoval globální značku Cybex, zaměřenou na výrobu kočárků, dětských autosedaček a dalšího vybavení pro děti.

Ze spolupráce měla vzejít nová éra mezinárodního holdingu Goodbaby International, pod nějž Cybex patří a v jehož nejvyšším managementu Řežáb usedl právě vedle Poše. A to s úkolem rozjet novou celosvětovou digitální strategii koncernu.

Skutečnost ale byla nakonec jiná. Už po pouhých 14 měsících Řežáb v Goodbaby skončil – tehdy obě strany tvrdily, že se rozešly v dobrém a zejména kvůli tomu, že Řežábovi nevyhovovalo pomalé a neflexibilní korporátní uspořádání. HN nyní objevily příběh, který do líčení o idylickém rozchodu příliš nezapadá.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • V čem spočíval spor mezi Janem Řežábem a firmou Goodbaby?
  • Jak rozhodl soud?
  • Jak se dal Řežáb s Martinem Pošem z Cybexu dohromady?
  • Co na to říkají obě strany?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.