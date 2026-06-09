V roce 2016 se okolo spojení Jana Řežába a Martina Poše vyrojila řada oslavných článků. Na jedné straně úspěšný startupista, který založil projekt Socialbakers, na druhé český emigrant, který vybudoval globální značku Cybex, zaměřenou na výrobu kočárků, dětských autosedaček a dalšího vybavení pro děti.
Ze spolupráce měla vzejít nová éra mezinárodního holdingu Goodbaby International, pod nějž Cybex patří a v jehož nejvyšším managementu Řežáb usedl právě vedle Poše. A to s úkolem rozjet novou celosvětovou digitální strategii koncernu.
Skutečnost ale byla nakonec jiná. Už po pouhých 14 měsících Řežáb v Goodbaby skončil – tehdy obě strany tvrdily, že se rozešly v dobrém a zejména kvůli tomu, že Řežábovi nevyhovovalo pomalé a neflexibilní korporátní uspořádání. HN nyní objevily příběh, který do líčení o idylickém rozchodu příliš nezapadá.
Co se dočtete dál
- V čem spočíval spor mezi Janem Řežábem a firmou Goodbaby?
- Jak rozhodl soud?
- Jak se dal Řežáb s Martinem Pošem z Cybexu dohromady?
- Co na to říkají obě strany?
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