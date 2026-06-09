Firmy premiéra České republiky by mohly dál pobírat dotace, zkrátila by se i lhůta pro jejich případné vymáhání. Novela zákona o střetu zájmů, kterou tento týden předložili Radek Vondráček, Filip Turek a další vládní poslanci, obsahuje i další důležité změny. Jako první by z upraveného zákona mohl těžit Andrej Babiš a na něj napojené firmy včetně Agrofertu.

Návrh přichází jen několik týdnů poté, co Státní zemědělský intervenční fond definitivně odmítl zahájit řízení o vrácení miliard korun na dotacích vyplacených Agrofertu z doby, kdy se Andrej Babiš poprvé chopil moci, a zasahuje prakticky všechny sporné body, které se v posledních letech kolem střetu zájmů řešily. Od nárokových dotací přes definici skutečného majitele až po veřejné zakázky a lhůty pro případné vymáhání peněz.

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Co se dočtete dál

  • Proč by se nová pravidla nevztahovala na premiéra?
  • Které dotace by Agrofert mohl dál pobírat?
  • Proč autoři novely neumějí vysvětlit jednu z nejspornějších změn?
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