Letošní největší obchod v kategorii rezidenčních realit je hotov. Písnické sídliště na jihu Prahy definitivně změnilo majitele. Posledními podpisy a uhrazením kupní ceny totiž tento týden vyvrcholil zhruba roční prodejní proces, který rozjel dosavadní majitel tamního území, investiční skupina CIB Group podnikatele Pavla Španka.
Novým vlastníkem se stává nedávno vzniklý fond tuzemské investiční skupiny Wood & Company. Ten na projektu bude spolupracovat s dalším českým hráčem, developerskou společností Satpo Jiřího Pokorného. Ta se v hlavním městě věnuje zejména správě nemovitostí i revitalizaci starších zástaveb.
Co se dočtete dál
- Jaký fond sídliště kupuje.
- Co je předmětem prodeje.
- Jaká mohla být prodejní cena.
- Jaké plány v daném území kupující má.
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