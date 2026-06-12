Ještě před několika lety se v obci Bohumil u Jevan vyráběly látky pro covidové vakcíny. Teď se středočeský závod stává součástí jednoho z největších farmaceutických byznysů současnosti – výroby léků na hubnutí. Dánská společnost Novo Nordisk tu v pátek oficiálně odstartovala výrobu látek pro léky na cukrovku a obezitu.

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Co se dočtete dál

  • Z covidových vakcín k Ozempicu.
  • Novo Nordisk investoval u Prahy osm miliard korun.
  • Historický závod má nově vyrábět látky pro léky na cukrovku a obezitu.
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