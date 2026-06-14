Neférové podnikání takzvaných moderních lichvářů, tedy úvěrových společností či bytových družstev, která připravují dlužníky o jejich nemovitosti, může nyní být o něco těžší. Česká národní banka (ČNB) dala vysokou devítimilionovou pokutu brněnské společnosti Fundraisy consult, která zprostředkovávala desítky neférových půjček lidem, z nichž mnozí byli právě zadlužení vlastníci nějakého bytu či domu.
Centrální banka v pravomocném rozhodnutí rozhodla, že firma ve skutečnosti poskytovala spotřebitelské úvěry, k čemuž neměla oprávnění. Navíc neposuzovala schopnost lidí dluhy splácet. Jde přitom o největší pokutu úvěrové společnosti za takovýto druh přestupku, kterou ČNB udělila.
Co se dočtete dál
- Co stojí v odůvodnění České národní banky.
- Kolik peněz Fundraisy consult půjčila a na kolik si přišla navíc.
- Co vedlo ČNB k takovému rozhodnutí.
- A co je fenomén moderní lichvy a jak se šíří.
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