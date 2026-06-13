Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl v klubu, který nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy, vzroste z 27 na 43 procent. Křetínského společnost 1890s holdings získá další akcie od předsedkyně West Hamu Vanessy Goldové, která převzala podíl po svém otci po jeho smrti v roce 2023. Londýnský celek informoval o transakci na svém webu.  Křetínský je jedním z vlastníků West Hamu od roku 2021.

Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, jenž drží přes 38 procent. Sedmasedmdesátiletý miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. Před týdnem proto odstoupil z vedoucích funkcí.

Připravujeme podrobnosti.

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