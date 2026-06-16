Zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států klesly na 340,3 milionu barelů, což je nejnižší úroveň od roku 1983. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo energetiky. Údaje ukazují, jak napjatá situace je na trhu v době, kdy se USA a Írán dohodly na ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, upozornila agentura Reuters.
Na čem závisí dohoda o míru v Hormuzu a bude průliv opravdu od pátku průjezdný? Tady jsou odpovědi na otázky kolem dohody USA a Íránu
Zásoby ropy minulý týden klesly o 8,9 milionu barelů, což představuje třetí největší týdenní pokles. Čerpání rezerv je součástí programu, v jehož rámci USA půjčují trhu ropu s cílem zmírnit růst cen pohonných hmot, které v posledních měsících vystoupaly na několikaletá maxima.
USA se na začátku března dohodly na uvolnění 172 milionů barelů ze svých strategických zásob. Rozhodnutí bylo součástí koordinovaného uvolnění 400 milionů barelů členy Mezinárodní agentury pro energii (IEA). To bylo zatím největší uvolnění zásob za dobu trvání organizace.
Pokles zásob přichází v době zvýšené poptávky po americké ropě. Komerční zásoby i strategické rezervy se od začátku války s Íránem na konci února výrazně snížily. Důvodem je vysoká poptávka rafinerií a exportérů, kteří pomáhají nahrazovat výpadky dodávek na světovém trhu. Zásoby v Cushingu v Oklahomě, hlavním skladovacím uzlu pro americkou ropu WTI, se navíc přiblížily provoznímu minimu, což posiluje obavy z napjaté situace na trhu.
Objem ropy ve strategických rezervách klesl pod úroveň zaznamenanou za vlády bývalého prezidenta Joea Bidena, kdy rezervy dosáhly minima 346,8 milionu barelů po rekordním uvolnění ropy na trh po ruské invazi na Ukrajinu.
V rámci současného programu musí společnosti vypůjčenou ropu později vrátit, a to včetně dodatečného množství jako formy úroku. Ministerstvo energetiky tvrdí, že tento mechanismus pomáhá stabilizovat trh bez nákladů pro americké daňové poplatníky.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist