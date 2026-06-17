Velcí i malí čeští podnikatelé – měřeno přes finanční čísla – pravidelně objíždějí střední školy a studentům přednášejí o tom, co obnáší dělat byznys. Snaží se je tak motivovat, aby je aspoň někteří z nich následovali. Program Můžeš podnikat funguje už 14 let, zapojilo se do něj 440 škol a oslovil více než 88 tisíc studentek a studentů.
V rámci této iniciativy teď vznikl Dopis maturantům, který cílí zejména na nejistotu teenagerů, kteří na prahu dospělosti vstupují do rychle se měnícího světa i pracovního trhu. Podnikatelé na základě svých zkušeností v dopise popisují, o jaké znalosti a dovednosti by se studenti měli opřít, aby uspěli.
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