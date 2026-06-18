Za jediný týden se optimismus spojený s 60denním příměřím mezi USA a Íránem promítl do nižších cen nafty a benzinu na čerpacích stanicích v Česku. Naděje, že se po více než třech měsících otevře pro přepravu ropy klíčová Hormuzská úžina, snížila tento týden velkoobchodní ceny na burze v Rotterdamu i u největšího českého dodavatele paliv Orlen Unipetrol.
Tento týden Unipetrol snížil velkoobchodní ceny nafty téměř o dvě koruny, v případě benzinu to bylo o korunu. Další pokles cen se dá v příštím týdnu ještě čekat. A to proto, že tříměsíční kontrakty na dodávky ropy, z níž se v rafineriích pohonné hmoty vyrábějí, rovněž zlevňují. Během čtvrtka se ropa Brent obchodovala kolem 77 dolarů, což je nejnižší úroveň od začátku března. Minulý týden byl barel ropy (159 litrů) ještě nad 90 dolary.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou ceny benzinu a nafty v Česku.
- Jaký vývoj se dá čekat příští týden.
- Jaké faktory budou ovlivňovat cenu ropy.
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