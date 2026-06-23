Zatímco ještě před rokem či dvěma převládal ve firmách ohledně implementace AI efekt FOMO (fear of missing out) – tedy strach z promeškané příležitosti –, dnes se debata o umělé inteligenci v českém i globálním byznysu výrazně proměňuje. Podniky zjišťují, že počáteční fáze experimentování – často dotovaná investory a bezplatnými tarify – končí a nastupuje tvrdá ekonomická realita.

Tento posun je dán nutností Big Tech společností v čele s Microsoftem, Googlem, OpenAI či Anthropicem monetizovat obrovské investice do vývoje AI. To vede ke zdražování předplatných jejich služeb, omezování počtu tokenů (virtuálních „platebních“ jednotek nutných při zadávání práce AI) a přechodu na modely založené na skutečné spotřebě. Pro řadu firem to ale znamená nutnost změny celé strategie ve využívání AI. Nově musí kalkulovat, na co tyto technologie využijí a kde bude naopak nákladově výhodnější lidská síla.

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Co se dočtete dál

  • Kolik tisíc dolarů měsíčně může v praxi vyjít využívání AI na „neprogramátorských pozicích“.
  • Jakým způsobem s „tokenovým mrháním“ bojují firmy v Česku a proč omezují přístup k prémiovým modelům.
  • V jakých situacích může vyjít nasazení lidského specialisty firmu levněji než práce AI.
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