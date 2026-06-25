Pravidla pro taxikáře se mají opět výrazně změnit. A přitvrdí. Od loňského července platí, že noví taxikáři musí vlastnit řidičský průkaz, který byl vydán pouze v Česku či jiné zemi EU. Aktuální pozměňovací návrhy vládního zákona o provozu na pozemních komunikacích jdou ještě dál.

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Co se dočtete dál

  • Co poslanci navrhují.
  • Kolik to ovlivní taxikářů.
  • Jaké to bude mít dopady.
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