Pravidla pro taxikáře se mají opět výrazně změnit. A přitvrdí. Od loňského července platí, že noví taxikáři musí vlastnit řidičský průkaz, který byl vydán pouze v Česku či jiné zemi EU. Aktuální pozměňovací návrhy vládního zákona o provozu na pozemních komunikacích jdou ještě dál.
Co se dočtete dál
- Co poslanci navrhují.
- Kolik to ovlivní taxikářů.
- Jaké to bude mít dopady.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.