Kancelářská budova Riverview na pražském Smíchově změnila majitele. Jak napovídá její název, budova vzhledem k bezprostřední blízkosti Vltavy nabízí ze své terasy výhled na řeku, ale i Pražský hrad či Vyšehrad. Naprostou většinu kancelářských prostor si v Riverview pronajímá globální farmaceutická společnost MSD.

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Co se dočtete dál

  • Proč Američané kancelářskou budovu prodali.
  • Kolik ploch MSD v budově Riverview využívá.
  • Jaká je hodnota nemovitosti.
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