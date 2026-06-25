Kancelářská budova Riverview na pražském Smíchově změnila majitele. Jak napovídá její název, budova vzhledem k bezprostřední blízkosti Vltavy nabízí ze své terasy výhled na řeku, ale i Pražský hrad či Vyšehrad. Naprostou většinu kancelářských prostor si v Riverview pronajímá globální farmaceutická společnost MSD.
Co se dočtete dál
- Proč Američané kancelářskou budovu prodali.
- Kolik ploch MSD v budově Riverview využívá.
- Jaká je hodnota nemovitosti.
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