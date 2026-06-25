Italský výrobce brzdových systémů Brembo Czech plánuje ve svém ostravském závodě technologickou proměnu pecí na tavení hliníku. Záměr, který slibuje ekologičtější provoz díky recyklaci vlastního odpadu, vyvolal vlnu odporu u obyvatel i vedení okolních městských obvodů. Krajský úřad však po posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) vydal souhlasné stanovisko, ovšem s 22 přísnými podmínkami zaměřenými především na boj proti zápachu.
Co se dočtete dál
- Co chce Brembo ve svém ostravském závodě modernizovat.
- Jaká opatření mu nařídil krajský úřad.
- Jak chce nyní dál Brembo se záměrem pokračovat a kdy ho chce mít hotový.
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