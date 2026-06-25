Výrobce dopravních prostředků Škoda Group loni vydělal téměř miliardu korun čistého. Pro finanční skupinu PPF, jež plzeňskou firmu vlastní, je navíc pozitivní, že firmu po několika letech dostaly do černých čísel rostoucí marže z výroby vlaků, tramvají a autobusů. A nikoli, jako v roce 2022, jednorázový příjem z prodeje výhradních práv na značku Škoda mladoboleslavské automobilce. Plzeňský výrobce ji může užívat do roku 2029.
Jaká část čistého zisku 946 milionů korun půjde přímo do PPF, ještě vlastník podle generálního ředitele Škoda Group Petra Novotného nerozhodl.
Pro plzeňskou firmu je ale ještě mnohem důležitější jiné číslo, jež odráží zvyšující se provozní výkonnost firmy. Zisk EBITDA před odpisy a zdaněním byl za loňský rok 3,5 miliardy korun, což je oproti roku 2024 zvýšení o více než dvě miliardy.
Co se dočtete dál
- Jaké je EBITDA Škoda Group za rok 2025.
- Jaké má firma marže a proč se zvyšuje její ziskovost.
- Jaké největší zakázky plzeňská firma do budoucna získala.
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