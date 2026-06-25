Výrobce dopravních prostředků Škoda Group loni vydělal téměř miliardu korun čistého. Pro finanční skupinu PPF, jež plzeňskou firmu vlastní, je navíc pozitivní, že firmu po několika letech dostaly do černých čísel rostoucí marže z výroby vlaků, tramvají a autobusů. A nikoli, jako v roce 2022, jednorázový příjem z prodeje výhradních práv na značku Škoda mladoboleslavské automobilce. Plzeňský výrobce ji může užívat do roku 2029.

Jaká část čistého zisku 946 milionů korun půjde přímo do PPF, ještě vlastník podle generálního ředitele Škoda Group Petra Novotného nerozhodl.

Pro plzeňskou firmu je ale ještě mnohem důležitější jiné číslo, jež odráží zvyšující se provozní výkonnost firmy. Zisk EBITDA před odpisy a zdaněním byl za loňský rok 3,5 miliardy korun, což je oproti roku 2024 zvýšení o více než dvě miliardy. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké je EBITDA Škoda Group za rok 2025.
  • Jaké má firma marže a proč se zvyšuje její ziskovost.
  • Jaké největší zakázky plzeňská firma do budoucna získala.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.