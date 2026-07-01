Sen o práci, která člověka naplňuje, v posledních letech ustupuje praktičtější otázce: Kolik za ni dostanu zaplaceno? Po letech vysoké inflace a ekonomické nejistoty se do popředí pracovních priorit dostává výplata. Zároveň ubývá lidí, kteří říkají, že jsou v práci šťastní. Ukazuje to průzkum personální agentury Předvýběr.cz. Týdeník Ekonom pátral po příčinách této proměny i po tom, zda jde jen o důsledek několika krizových let, nebo o trvalejší změnu.
Co se dočtete dál
- Jak ekonomická nejistota změnila očekávání zaměstnanců i jejich vztah k zaměstnavatelům.
- Proč vyšší plat sám o sobě nezaručí spokojenost ani loajalitu.
- Co znamená fenomén quiet cracking a podle jakých signálů ho mohou firmy rozpoznat.
- Ve kterých oborech jsou zaměstnanci nejspokojenější a kde naopak nespokojenost narůstá.
- Jak mohou firmy zvýšit spokojenost zaměstnanců i bez výrazného navyšování mezd.
- Kdy má smysl ve firmě zůstat a kdy už je na místě uvažovat o změně zaměstnání.
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