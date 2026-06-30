Noví majitelé ostravské Nové huti rozjeli potřebnou administrativu pro obnovení výroby oceli. Vyplývá to z žádosti o ekologické povolení EIA, která se v úterý ráno objevila v příslušném registru. Dokumentace dává první konkrétní představu o tom, jak by měla investice za odhadovaných 17 miliard vypadat a jaké bude mít parametry.

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  • Jak by měla nová ocelárna fungovat?
  • Kolik to bude stát a kde se peníze vezmou?
  • A proč bude v dalších letech šrot tak důležitý.
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