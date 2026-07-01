Skupina globálně známých ekonomů vydala prohlášení, v němž žádají zásadní přehodnocení fungování světové ekonomiky. Růst HDP je podle nich v bohatých zemích k ničemu, protože jeho plody jdou téměř výhradně do kapes těch nejbohatších. A dochází k obrovskému ničení planety. Volají tedy po nerůstu. Konkrétně je prý v bohatých zemích, k nimž patří i Česko, nutné zkrátit pracovní dobu, zavést strop pro maximální možnou míru růstu, omezit spotřebu nebo třeba změnit stravovací návyky.
Hnutí prosazující nerůst ekonomiky je aktivní v řadě zemí včetně Česka. Podle Davida Navrátila, hlavního ekonoma České spořitelny, jde o velmi nebezpečné myšlenky. „Ekonomický růst není jen o iPhonech a sociálních sítích, je i o zdravotní péči. Všechny indikátory, které měří kvalitu života – od úmrtnosti, délky života, délky života ve zdraví, vzdělanosti až po chudobu –, souvisí s HDP,“ upozorňuje v rozhovoru s HN. Vysvětluje taky, jaké kroky by Česko mělo udělat, aby jeho ekonomika rostla výrazně rychleji než dosud.
Zastánci nerůstu netvoří zcela homogenní proud. Ale obecně: vidíte na tomto hnutí něco pozitivního či inspirativního?
Dobře identifikují problémy, které nás trápí. Jde o rostoucí nerovnost, klimatickou krizi, pokles biodiverzity nebo o to, že naše planeta má problém nás uživit, protože není možný nekonečný růst. O tom posledním už můžeme polemizovat, ale problémy jako nerovnost, jsou skutečné. Jenže jejich recepty, to je podobné, jako když u pacienta s vysokým tlakem řeknete: Pojďme mu zastavit srdce, abychom ho vyléčili. To přece není slučitelné se životem.
Zbohatli jsme až moc, růst musí přestat, žádají po Západu slavní ekonomové. Měli by se ale podívat na stav země, které se to už povedlo
V čem je tedy jejich řešení mylné?
Podle zastánců nerůstu musíme změnit globální řád, a to je zcela nerealistické. Zvlášť v situaci, kdy se globální řád drolí. Navrhují předsunout 10 procent HDP ze severu na jih vytvořením velkého fondu. Na tom se nikdy neshodneme. Není to realistické, ani kdybychom si řekli, že to uděláme jen v Česku nebo v Evropské unii. Kdo by si chtěl dobrovolně snížit životní úroveň?
Můžeme se bavit o šetření, to dává smysl. Pojďme dělat energetické úspory, investovat do fotovoltaiky, zateplení domů a tak dál. Člověk to ale nepochopí z titulu klimatické změny. I byznysově vidíme, že když někomu vysvětlujete, že má zateplit barák kvůli klimatické změně, zaťuká si na čelo a řekne, že ho nezajímá, co bude v roce 2050. Když mu to ale vysvětlíte tím, že ušetří peníze – což je víceméně kapitalistický argument –, tak to udělá. A vlastně tím vyřeší i problém s klimatem a nehospodárností. Kapitalismus je o neustálém budování a vytváření nových myšlenek.
Jak by svět vypadal, kdybychom se rozhodli pro nerůst?
Co se dočtete dál
- Proč jsou nerovnosti nebo devastace životního prostředí skutečným problémem, ale jejich řešením je kapitalismus, nikoliv nerůst.
- Jak by vypadalo Česko nebo celý svět, kdyby se zastánci nerůstu dostali k moci.
- Jaké základní reformy by mělo Česko a celá EU udělat, aby se zásadně zvýšil růst HDP.
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