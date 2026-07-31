Už podvanácté letos na podzim Tomáš Kalina přiveze do Prahy světová šéfkuchařská esa. Celkem se jich doposud na jeho jednodenním festivalu Symposium Culinary Prague představilo přes šedesát, přičemž dohromady měli zúčastnění více než 100 michelinských hvězd. Letošní ročník je výjimečný: bude patřit výhradně ženám. S organizátorem akce jsme si povídali o tom, proč letos sází právě na ně, jak těžké je dostat do Česka ty nejlepší a proč by se v příštím životě bez váhání znovu postavil ke sporáku.
Co vás baví a co vás naopak dokáže naštvat na současné české gastronomii?
Nadchla mě odvaha mladé generace. Otevírají se restaurace s úplně jinými koncepty, než na jaké jsme byli desítky let zvyklí. Mizí ten rigidní model, kdy přijdete, usednete ke stolu s bílým ubrusem a čekáte na škrobený servis. Dnes se dělají uvolněné, progresivní podniky inspirované stylem New Yorku nebo Barcelony. A co mě štve? Neopodstatněné ego mnoha českých kuchařů. Když máte možnost potkávat se s absolutními světovými špičkami a vidíte, jak hlubokou pokoru v sobě mají, nad chováním některých tuzemských pseudohvězd vám zůstává rozum stát.
Co se dočtete dál
- Proč je špičková gastronomie spíš umění než řemeslo.
- Proč je gastronomie pro mladé skvělý pracovní obor.
- Co Tomáši Kalinovi vadí na spoustě „instagramových“ kuchařů.
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