Televizní skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 58 procent na 1,88 miliardy korun. Tržby stouply o 28 procent na 11,65 miliardy korun. Firma to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné v obchodním rejstříku, upozornil na ni server Mediaguru.cz. Hlavním zdrojem výnosů je stále televizní reklama, její celkový objem se ale loni mírně snížil. Vlastníkem Novy je společnost CME Media Enterprises z investiční skupiny PPF.
„Průlomovou událostí loňského roku bylo spuštění Oneplay, které znamenalo zásadní krok v distribuci obsahu a násobné rozšíření žánrové a sportovní nabídky pro diváky. Posunuli jsme trh směrem k větší flexibilitě, personalizaci a technologickým inovacím,“ uvedl generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.
Platforma Oneplay vznikla propojením streamovací služby Voyo a O2 TV a podle Grunta dnes představuje největší streamingovou a IPTV službu v České republice. „Naši diváci s ní tráví v průměru 35,6 hodiny týdně,“ dodal. S rozvojem služby souvisela také akvizice společnosti O2 TV, kterou TV Nova dokončila k 1. prosinci 2025. Spojení O2 TV a TV Nova vytváří podle Grunta silný základ pro další rozvoj sportovního obsahu a přenosů.
Většina příjmů loni opět pocházela z odvysílané reklamy, firma za ně utržila 4,91 miliardy korun, meziročně o necelá dvě procenta méně. Příjem z prodeje reklamy na internetu a z prodeje předplatného na platformě Oneplay představoval ke konci loňského roku 1,45 miliardy korun.
Programy skupiny loni dosáhly v divácké kategorii od 15 do 54 let podíl na sledovanosti v celodenním vysílání 34 procent, v hlavním vysílacím čase pak 34 procent. Meziročně televize posílila v obou ukazatelích.
Skupina TV Nova má volně šířené stanice Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Lady a Nova Krimi a prémiové stanice Nova Sport 1 až 6.
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