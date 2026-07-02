Soudní dvůr Evropské unie ve čtvrtek potvrdil rekordní pokutu 4,125 miliardy eur (100 miliard korun) americké technologické firmě Google ze skupiny Alphabet. Pokutu firmě v roce 2018 vyměřila Evropská komise za to, že Google podle ní zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence na trhu vyhledávacích služeb.
Původní pokutu 4,342 miliardy eur unijní soud nižší instance v roce 2022 snížil o pět procent, a to kvůli neshodě v jednom z bodů. I po snížení jde ale o nejvyšší pokutu, jakou kdy Evropská komise kterékoli firmě dosud vyměřila.
Týden s technologiemi: Google zneužíval monopol na vyhledávání, nejen Apple to vyjde draho
Google podle soudu uložil výrobcům mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatelům mobilních sítí nezákonná omezení s cílem upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Firma prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace vyžadovala upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome.
„Soudní dvůr zamítl odvolání podané společnostmi Google a Alphabet proti uvedenému rozsudku tribunálu, čímž potvrdil pokutu, která jim byla uložena a kterou tribunál upravil, za jejich protisoutěžní praktiky související s operačním systémem Android,“ uvedl Soudní dvůr EU. Dodal, že se ztotožnil s postupem a s argumentací soudu nižší instance, tedy tribunálu.
Google dostal od Evropské komise už více pokut. Loni v září mu Evropská komise vyměřila pokutu 2,95 miliardy eur za porušení antimonopolní legislativy. Komise rozhodovala na základě stížnosti Evropské rady vydavatelů. Google uvedl, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.
Předtím v červnu 2017 dostal Google od komise pokutu 2,42 miliardy eur za zneužití dominantního postavení na trhu. Dopustil se ho tím, že ve svém vyhledávači podle komise zvýhodňoval svůj další produkt – službu pro porovnávání obchodních nabídek. Google se odvolal, v listopadu 2021 Tribunál EU odvolání zamítl.
Americký internetový gigant navíc podle agentury Bloomberg čelí novému vyšetřování ze strany komise kvůli podezření, že manipuluje s cenami reklamy na svém vyhledávači. Brusel firmu podezřívá, že uměle zvyšuje ceny na aukcích reklamy v neprospěch inzerentů. To by mohlo představovat porušení pravidel pro hospodářskou soutěž, za které může Evropská komise vyměřit pokutu do deseti procent ročních tržeb podniku.
Problémy i ve Švédsku
Google má také kvůli porušení pravidel hospodářské soutěže zaplatit odškodné 14,3 miliardy švédských korun (31,3 miliardy českých korun) firmě PriceRunner, která provozuje internetový srovnávač cen. Stockholmský patentový a tržní soud rozhodl, že Google řadu let ve výsledcích vyhledávání nezákonně zvýhodňoval svou vlastní službu k porovnání cen, uvedla ve středu agentura Reuters. Mluvčí Googlu uvedl, že firma s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Až text prostuduje, zváží své právní možnosti.
PriceRunner je dceřinou společností firmy Klarna. Žalobu na Google o náhradu škody podala firma v roce 2022. Tvrdila, že americká firma porušovala antimonopolní pravidla tím, že manipulovala výsledky vyhledávání ve prospěch své vlastní služby k porovnávání cen. Požadovala však výrazně vyšší odškodné, a sice 22 miliard švédských korun. Tato částka by narostla až na 78 miliard, mimo jiné kvůli úrokům a kvůli tomu, že porušování pravidel hospodářské soutěže podle PriceRunneru stále pokračuje.
S připočteným úrokem činí přiznaná částka přibližně 19 miliard švédských korun (41,6 miliardy českých korun). Navzdory nižší částce, než jakou firma původně požadovala, je to i tak nejvyšší odškodné, jaké švédský soud kdy přiznal v případě týkajícím se narušení hospodářské soutěže.
Firma Klarna, která v roce 2022 koupila PriceRunner, rozhodnutí uvítala. Právní zástupce firmy Pontus Scherp však dodal, že je nepravděpodobné, že by v dohledné době firma obdržela jakoukoli platbu, protože Google se může odvolat. Podle něj by odvolací řízení mohlo trvat déle než rok, pravděpodobně i několik let.
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