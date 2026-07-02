Pro české investory zaměřené na nemovitosti v cizině v posledních letech platila Dubaj za jednu z nejpopulárnějších lokalit. Arabský emirát lákal – oproti jiným prémiovým realitním destinacím jako New York, Londýn či Singapur – stále ještě na relativně nízké ceny s vysokým potenciálem zhodnocení. To u mnoha kupujících vyvolávalo efekt FOMO (z anglického fear of missing out), tedy strach z promeškané příležitosti k nákupu před dalším zdražením.

Změnu v tomto trendu však přinesl poslední konflikt na Blízkém východě. Válka mezi USA a Íránem – během níž dopadaly rakety a drony i na území Dubaje – se projevila nejen v cenách komodit, ale výrazně zasáhla i tamní realitní trh, kde vybrané segmenty od začátku roku 2026 odepsaly i desítky procent své hodnoty. Pro tuzemské investory se tak otevírá prostor pro vyjednání o nákupu za nižší ceny, než jaké panovaly ještě v lednu.

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Co se dočtete dál

  • Které konkrétní dubajské čtvrti hlásí největší cenový propad a kde svou hodnotu naopak drží.
  • S jakými skrytými bonusy se nyní developeři snaží nalákat nové kupce.
  • Jak drasticky se propadla poptávka po nájmech a k jaké nečekané změně strategie to donutilo správce bytů.
  • Který sousední arabský emirát ze současné paniky v Dubaji těží a hlásí raketový nárůst prodejů.
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