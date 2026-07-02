Schvalování poslaneckého návrhu rozsáhlé novely stavebního zákona má přinést i významné změny pro národní parky. Zákon by měl například umožnit výstavbu v části ochranných zón národních parků, aniž by projekty investorům schvalovala jejich správa. A další novinky by znamenalo schválení předložených pozměňovacích návrhů, kterých je více než 150. Řada z nich má navíc sloužit jako nosiče pro takzvané přílepky, které by se měly správně objevit v jiných zákonech.
Návrh poslance Vojtěcha Krňanského (Motoristé) by oblasti volnější výstavby v blízkosti parků ještě rozšířil. Čestný prezident Motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou změnu a Green Deal Filip Turek chce zase vedení parků i majitele pozemků v nich zbavit zodpovědnosti za případné nehody. Týká se to například pádů stromů. Návštěvníci by měli být nově na riziko jen upozorněni a poté případně pokračovat na vlastní nebezpečí.
Jejich spolustranice Gabriela Sedláčková pak chce zavést odpovědnost majitele vozidla za vjezdy do chráněných území. Novela by se v příštím týdnu měla dočkat definitivního schválení.
Jak se k novele staví opozice? A co si o rozvolnění pravidel myslí ochránci přírody?
Co se dočtete dál
- Schvalování poslaneckého návrhu rozsáhlé novely stavebního zákona má přinést i významné změny pro národní parky. Přicházejí s nimi zejména Motoristé.
- Co konkrétně chtějí měnit?
- A co na to říká opozice a experti?
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