Schvalování poslaneckého návrhu rozsáhlé novely stavebního zákona má přinést i významné změny pro národní parky. Zákon by měl například umožnit výstavbu v části ochranných zón národních parků, aniž by projekty investorům schvalovala jejich správa. A další novinky by znamenalo schválení předložených pozměňovacích návrhů, kterých je více než 150. Řada z nich má navíc sloužit jako nosiče pro takzvané přílepky, které by se měly správně objevit v jiných zákonech.

Návrh poslance Vojtěcha Krňanského (Motoristé) by oblasti volnější výstavby v blízkosti parků ještě rozšířil. Čestný prezident Motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou změnu a Green Deal Filip Turek chce zase vedení parků i majitele pozemků v nich zbavit zodpovědnosti za případné nehody. Týká se to například pádů stromů. Návštěvníci by měli být nově na riziko jen upozorněni a poté případně pokračovat na vlastní nebezpečí.

Jejich spolustranice Gabriela Sedláčková pak chce zavést odpovědnost majitele vozidla za vjezdy do chráněných území. Novela by se v příštím týdnu měla dočkat definitivního schválení. 

Jak se k novele staví opozice? A co si o rozvolnění pravidel myslí ochránci přírody?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Schvalování poslaneckého návrhu rozsáhlé novely stavebního zákona má přinést i významné změny pro národní parky. Přicházejí s nimi zejména Motoristé.
  • Co konkrétně chtějí měnit?
  • A co na to říká opozice a experti?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se