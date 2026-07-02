Ještě před vstupem do politiky byl Donald Trump po desítky let jedním z nejznámějších amerických realitních developerů. Základ jeho impéria tvořily budovy – od mrakodrapů na Manhattanu přes luxusní golfové resorty až po rozlehlý areál Mar-a-Lago. Nejnovější majetkové přiznání amerického prezidenta ale ukazuje, že se těžiště jeho byznysu výrazně přesunulo, a to ke kryptoměnám.
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- Odkud pochází Trumpovo bohatství a kde všude má konflikt zájmu.
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