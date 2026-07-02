Zástupci švýcarské firmy Towit, která v kauze Diag Human hrozí Česku miliardovou arbitráží, se chtějí sejít se zástupci české vlády. Firma to označuje za poslední pokus o smírné řešení. Informaci serveru Seznam Zprávy potvrdil ČTK právní zástupce Towitu René Cienciala. Firma tvrdí, že stát porušil její investici. Takzvané oznámení o sporu, což je první krok k zahájení mezinárodní arbitráže, zaslala českému ministerstvu financí už v roce 2024. Nárokovala si v něm téměř čtyři miliardy korun.
Nyní Švýcaři poslali české vládě dopis, ve kterém žádají o osobní schůzku s příslušnými vládními představiteli. „Nebude-li na straně státu vůle k takovému jednání, je náš klient připraven zahájit mezinárodní arbitráž. Z tohoto důvodu nemůžeme poskytnout žádné další komentáře,“ sdělil ČTK Cienciala. Podle Seznam Zpráv byly v příloze dopisu popsané i nároky firmy.
Potenciální spor úzce souvisí s mezinárodní arbitráží o ochranu investic, kterou proti Česku vede společnost Diag Human. Towit si podle něj nárokuje 30 procent potenciální částky, kterou by český stát měl vyplatit firmě Čechošvýcara Josefa Šťávy za údajně zmařený obchod s krevní plazmou z počátku 90. let. Towit svůj nárok zakládá na pohledávce bývalého právníka Diag Human Jiřího Oršuly, uvedl v roce 2024 server HlídacíPes.org. Celková suma navýšená o stále rostoucí úroky se nyní pohybuje kolem 17 miliard korun.
Kauza Diag Human se vrací. Česko může přijít o 13 miliard, Čechošvýcar Šťáva uspěl v Lucembursku a chystá další arbitráž
Kauza Diag Human začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, ze které se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že výběrové řízení nevyhrála a v dopise od ministerstva zdravotnictví pro firmu Novo Nordisk zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca. Šťáva se od té doby s Českem soudí.
V květnu 2022 ČR částečně neuspěla v mezinárodní arbitráži s Diag Human ohledně údajného pochybení ministerstva zdravotnictví při zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy. Vláda ale rozhodla o tom, že se ČR proti rozhodnutí odvolá.
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