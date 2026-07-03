Vládce energetické skupiny Energo-Pro Jaromír Tesař dotáhl prodej svého podílu v jednom z největších zemědělských podniků v Česku. Končí tím jeho tříletá snaha Zemědělské družstvo Dolní Újezd u Litomyšle ovládnout. Ačkoliv se loni na chvíli zdálo, že se s ostatními družstevníky domluví na budoucím uspořádání, nyní se rozhodl ze vztahově složitého projektu raději vycouvat.
Miliardář Tesař získal v družstvu postupným skupováním asi 18procentní podíl, avšak od začátku narážel na odpor vedení družstva, které se proti jeho vstupu bránilo všemi možnými způsoby. Převod podílů například odmítlo schválit jedenadvacetičlenné představenstvo. I proto se nyní Tesař rozhodl pro radikální krok.
Co se dočtete dál
- Proč Tesař podíl v družstvu prodává.
- Kdo je novým překvapivým investorem.
- V jakých kauzách operuje.
- A jaké má v družstvu plány.
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