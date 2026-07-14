V české průmyslové ekonomice brání rychlejšímu uplatňování umělé inteligence malá úroveň digitalizace a nedostatek dat, uvádí Matyáš Zetek, expert poradenské společnosti McKinsey na nasazování umělé inteligence do firem.
S kolegy právě představuje studii o tom, jaké šance mají podniky ve střední Evropě, pokud nástup umělé inteligence uchopí správně. „Častou chybou je nadšení pro roztříštěné případy použití AI napříč celou firmou, což vyčerpá kapacitu IT. Lepší je rozmyslet si, jak AI změní celou jednu konkrétní oblast,“ vysvětluje Zetek.
Co se dočtete dál
- Jak uvažovat o nasazení AI ve firmě.
- Co je klíčem smysluplného použití umělé inteligence ve výrobě.
- Jak může AI pomoci české ekonomice.
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