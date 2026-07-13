Odpor vůči větrným elektrárnám, který v Česku u veřejnosti propukl zejména v souvislosti s přípravou akceleračních oblastí pro jejich snazší výstavbu, je zatížen celou řadou mýtů, fake news a polopravd. Jednou z často omílaných lží je tvrzení, že energie vložená do jejich stavby se nikdy nevrátí. Na to může laik snadno skočit, zejména při pohledu na velké množství železobetonu v základech větrných elektráren a oceli v jejich stožárech. Hospodářské noviny se proto podívaly na data, která se stavby těchto zdrojů energie týkají, a zeptaly se na ně investorů. Čísla hovoří jasně a je až překvapivé, jak moc dobře si větrné elektrárny z tohoto pohledu vedou.
Co se dočtete dál
- Kolik energie spotřebuje výroba větrníku a za jak dlouho ji vrátí.
- Stovky tun oceli, tisíce kubíků betonu. Co se s tím stane po skončení životnosti?
- Za jak dlouho větrník splatí svou uhlíkovou stopu.
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