Sílící čínské konkurenci čelí doma i v zahraničí nejenom velké německé koncerny, jako jsou automobilky, výrobci zařízení pro energetiku nebo ocelárny. Tlak z Číny stále více dopadá i na menší a středně velké firmy, jež jsou v rodinném vlastnictví a souhrnně se v Německu označují jako „střední stav“ (Mittelstand). Je jich přes 3,5 milionu, dávají práci více než polovině ze všech zaměstnanců, připadá na ně skoro třetina celkových tržeb průmyslu a zhruba pětina celkového exportu.

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