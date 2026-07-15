Projekt mrakodrapu Top Tower v pražských Nových Butovicích získal od úřadu Prahy 13 stavební povolení. Budova vysoká 126 metrů s konstrukcí připomínající vrak lodi od výtvarníka Davida Černého se má po dokončení stát nejvyšší stavbou v Česku. Na vydání povolení upozornil server PrahaIN.cz. Stavbu u stanice metra Nové Butovice připravuje developerská společnost Trigema.
Mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová ČTK potvrdila, že úřad městské části stavební povolení vydal. Projekt má podle ní nabídnout 250 bytů pro mladou generaci a lokalita má zajistit dobrou dopravní dostupnost. Kdy by se mohlo začít stavět, se podle Steinerové neví, vše bude záležet na stavebním úřadu.
Podle stavebního povolení bude mít budova 44 podlaží, z toho 37 nadzemních a sedm podzemních. V podzemí vzniknou garáže, které nabídnou 250 míst, a technické zázemí. V prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží jsou navrženy obchodní prostory, kavárny a recepce, nad nimi kanceláře, multifunkční sál, střešní terasa či bar. Ve vyšších patrech vznikne sdílené bydlení s menšími bytovými jednotkami a se společnými prostory. Nejvyšší podlaží obsadí vyhlídky, kavárny a jeden luxusní byt.
Dominantou stavby bude konstrukce připomínající vrak lodi, která bude opřená o samotný mrakodrap. Navrhli ji architekt Tomáš Císař a výtvarník David Černý. Konstrukce má být ještě o zhruba 10 metrů vyšší než samotný dům. Podle stavebního povolení má architektonický prvek zatraktivnit okolí a vytvořit nový orientační bod Nových Butovic.
Stavbu v minulosti kritizovala opozice v Praze 13 či někteří místní obyvatelé. Po dokončení by se Top Tower měl stát nejvyšší budovou v České republice. Dosud prvenství drží 111 metrů vysoká AZ Tower v Brně.
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Projekt představila Trigema společně s Císařem a Černým v roce 2019. Loni pražští zastupitelé schválili změnu územního plánu, která výstavbu umožnila, i plánovací smlouvu s investorem. Ten se zavázal poskytnout hlavnímu městu a Praze 13 takzvané kontribuce v hodnotě 75,7 milionu korun.
Z toho 60,7 milionu obdrží Praha, a to 14,7 milionu formou finančního příspěvku a zbytek v podobě revitalizace parkoviště a podchodu pod Bucharovou ulicí, stavby dvou výtahů na pěší zónu a vybudování veřejného prostranství před poliklinikou Lípa. Praha 13 dostane 15 milionů korun. Kromě toho firma zajistí také nový přechod pro chodce, pěší průchod pod Seydlerovou ulicí či průjezd pro zásobování pod Bucharovou ulicí.
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