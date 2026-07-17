Americký provozovatel streamovací platformy Netflix ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil zisk o 8,8 procenta na 3,4 miliardy dolarů (72 miliard korun). Firma o tom ve čtvrtek informovala ve své výsledkové zprávě. Tržby meziročně vzrostly o 13 procent na 12,56 miliardy dolarů. Netflix již pravidelně nezveřejňuje informace o počtu předplatitelů, připomněly agentury.
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Ve třetím čtvrtletí společnost očekává tržby 12,86 miliardy dolarů a zisk na akcii 82 centů. To je méně, než očekávali analytici. Jejich prognózy podle dat společnosti LSEG předpovídaly tržby ve výši 13 miliard dolarů a zisk na akcii 84 centů.
Lídr trhu streamování audiovizuálního obsahu současně rozhodl, že v budoucnu bude zveřejňovat údaje o popularitě svých filmů a seriálů pouze jednou ročně, a nikoliv dvakrát ročně jako dosud.
Akcie společnosti po skončení čtvrtečního obchodování v první reakci vykazovaly pokles o devět procent. Cenné papíry Netflixu přitom v uplynulých měsících ztratily více než 40 procent své hodnoty. Jedním z důvodů byly obavy vyvolané některými údaji z průzkumu trhu, které budily dojem, že počet diváků klesá již od druhé řady i u populárních seriálů Netflixu, uvedla agentura DPA.
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