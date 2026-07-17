V roce 2010 miliardář Pavel Juříček oznámil, že chce zachránit krachujícího uničovského výrobce kotlů a ohřívačů Mora-Top. Muž, který s majetkem sedm miliard korun patří podle žebříčku Forbes do osmé desítky nejbohatších Čechů, firmě nejdříve půjčil přes sto milionů, a když původní majitelé nespláceli, převzal jejich podíl. Firma ale v červnu 2013 i přesto skončila v insolvenci. Soudy nyní potvrdily, že tím, kdo firmu nejvíce poškodil, byl právě Juříček a jeho firma Brano.
Co se dočtete dál
- Jaké obchody soudy a insolvenční správce Juříčkovi vytýkají.
- Proč správce poslal na Juříčka exekutora.
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