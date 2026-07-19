Největší evropský online prodejce parfémů a kosmetiky uzavřel fiskální rok 2025 s rekordním obratem ve výši 1,76 miliardy eur (přibližně 44,5 miliardy korun). Společnost Notino, která má centrálu v Brně a obsluhuje 40 milionů zákazníků na 27 trzích, tak meziročně vyrostla o 11,5 procenta. Přestože závěr kalendářního roku 2025 provázelo určité zpomalení, kdy vánoční sezóna rostla jen v jednotkách procent, začátek roku 2026 přinesl razantní zrychlení tempa růstu na 27 procenta.
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