Není to tak dlouho, co ceny v Česku rostly výrazně rychleji než mzdy. Situace se však obrátila a kupní síla Čechů opět stoupá. Loni se reálné výdělky zvýšily o 4,6 procenta a v prvních měsících letošního roku tempo ještě zrychlilo. To ale neznamená, že si polepšili všichni stejně. Naopak, rozdíly mezi jednotlivými profesemi se dál prohlubují. Zatímco některé obory se z propadu teprve vzpamatovávají, v jiných firmy bojují o každého zkušeného experta a neváhají si za jeho udržení připlatit. Týdeník Ekonom proto zjišťoval, komu v posledních letech rostly platy nejrychleji a co čeká tuzemský trh práce dál.

Zbývá vám ještě 95 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Které profese si za posledních šest let polepšily nejvíc a kdo je absolutním vítězem mzdového závodu.
  • Proč už firmy nepřidávají plošně, ale odměňují hlavně zaměstnance, které si nemohou dovolit ztratit.
  • Ve kterých oborech je největší šance na šesticifernou výplatu.
  • Které profese budou podle ekonomů vydělávat nejrychleji i v příštích letech.
  • Proč Polsko a pobaltské země dohánějí západní Evropu rychleji než Česko.
  • Co brzdí další růst českých mezd a jaké změny by mohly situaci zvrátit.

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.