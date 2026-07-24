Není to tak dlouho, co ceny v Česku rostly výrazně rychleji než mzdy. Situace se však obrátila a kupní síla Čechů opět stoupá. Loni se reálné výdělky zvýšily o 4,6 procenta a v prvních měsících letošního roku tempo ještě zrychlilo. To ale neznamená, že si polepšili všichni stejně. Naopak, rozdíly mezi jednotlivými profesemi se dál prohlubují. Zatímco některé obory se z propadu teprve vzpamatovávají, v jiných firmy bojují o každého zkušeného experta a neváhají si za jeho udržení připlatit. Týdeník Ekonom proto zjišťoval, komu v posledních letech rostly platy nejrychleji a co čeká tuzemský trh práce dál.
Co se dočtete dál
- Které profese si za posledních šest let polepšily nejvíc a kdo je absolutním vítězem mzdového závodu.
- Proč už firmy nepřidávají plošně, ale odměňují hlavně zaměstnance, které si nemohou dovolit ztratit.
- Ve kterých oborech je největší šance na šesticifernou výplatu.
- Které profese budou podle ekonomů vydělávat nejrychleji i v příštích letech.
- Proč Polsko a pobaltské země dohánějí západní Evropu rychleji než Česko.
- Co brzdí další růst českých mezd a jaké změny by mohly situaci zvrátit.
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