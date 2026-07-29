McDonald’s má v Česku nejvíce poboček ze všech fastfoodových řetězců. Aktuálně jich je v zemi 143, konkurenční KFC má o dvě méně. Zatímco na počet restaurací je souboj amerických restaurací vyrovnaný, v ročních tržbách i návštěvnosti jednoznačně vede řetězec se zlatými oblouky v logu. Trhnout se chce i v počtu poboček, letos přidat ještě několik dalších, některé na poměrně netradičních místech.

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Co se dočtete dál

  • Kde restaurace otevře.
  • Jaké místa McDonald’s zvažuje.
  • Jaké jsou další plány.

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