McDonald’s má v Česku nejvíce poboček ze všech fastfoodových řetězců. Aktuálně jich je v zemi 143, konkurenční KFC má o dvě méně. Zatímco na počet restaurací je souboj amerických restaurací vyrovnaný, v ročních tržbách i návštěvnosti jednoznačně vede řetězec se zlatými oblouky v logu. Trhnout se chce i v počtu poboček, letos přidat ještě několik dalších, některé na poměrně netradičních místech.
Co se dočtete dál
- Kde restaurace otevře.
- Jaké místa McDonald’s zvažuje.
- Jaké jsou další plány.
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