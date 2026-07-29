Když minulý týden Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil zprávu o dotačních programech ministerstva průmyslu a obchodu, vyzněla jednoznačně. Programy za 26,4 miliardy korun podle ní nepřinesly očekávané úspory energie ani plánovaný rozvoj obnovitelných zdrojů. Čtenář z toho mohl snadno nabýt pocit, že šlo o vyhozené miliardy. Největší pozornost vzbudil údaj, že dotace ve výši 13,9 miliardy korun na Úspory energie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace vedly k úsporám energie, která odpovídá jen zhruba jednomu procentu její čisté konečné spotřeby v průmyslu a službách.
Měly by se tedy dotační programy zásadně změnit? Hospodářské noviny se s odborníky podívaly na to, jak to s jejich efektivitou je.
Co se dočtete dál
- V čem tkví spor mezi NKÚ a ministerstvem průmyslu a obchodu.
- Jsou výsledky dotačních programů bídné, nebo je za nimi i úspěch.
- Co kontrolní zpráva NKÚ neříká.
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