Pokud bychom měli jmenovat státy, které mají velký problém s využíváním nucené práce, těžko bychom zmínily Česko a všechny ostatní země Evropské unie nebo třeba Velkou Británii, Švýcarsko, Austrálii či Japonsko. Přesto právě na ně v noci ze čtvrtka na pátek dopadla nová americká cla. Dosahují rozmezí 10 až 12 a půl procenta na většinu dovozů.
„Spojené státy uplatňují zákaz dovozu zboží vyrobeného pomocí nucené práce už skoro 100 let a přísně ho vynucují. Už je opravdu na čase, aby to začali dělat i naši obchodní partneři,“ prohlásil Jamieson Greer, Trumpův zmocněnec pro mezinárodní obchod. Jde o absurdní obvinění – kupříkladu země EU mají nejpřísnější standardy týkající se nucené práce. USA na ně ale přesto uvalují cla s tím, že dovolují dovoz tohoto zboží na své území a jejich firmy ho následně exportují do Ameriky.
Co se dočtete dál
- Jaký horní limit na cla na EU nyní fakticky platí a proč ho Trump brzy dost možná poruší.
- Jaké důvody už jeho administrativa uvedla.
- Jaký dopad cla na evropský byznys mají.
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