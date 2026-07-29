O platformě Investown, která investorům nabízí úvěrový crowdfunding zajištěný nemovitostmi, psaly HN letos na jaře v souvislosti s problémy developera, kterému lidé přes Investown půjčili desítky milionů korun. Dva jeho projekty však letos na jaře spadly do insolvence. Ukazuje se, že nejde o ojedinělý případ, a rizikových investic na platformě v posledních měsících přibývá.
Společnost Investown, do které v minulosti investovala Česká spořitelna nebo fond DRFG, proto čelí rostoucí kritice investorů. Několik z nich nyní pro HN popsalo svou zkušenost. Víceméně se shodují na tom, že rizikovost investování přes tuto platformu v poslední době narostla. Stěžují si také na prodlužování lhůt splatnosti u jednotlivých projektů a někteří své prostředky stále častěji přesouvají do jiných typů investic.
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