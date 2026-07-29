Na českých dálnicích a hlavních silnicích, kde je zhruba 150 nejziskovějších čerpacích stanic, je vidět neobvyklá věc. Benzin a nafta jsou zde sice tradičně dražší, rozdíl je ale o dost menší než dřív. Oproti nízkomaržové síti Tank ONO, podle níž se řidiči rádi řídí, se dá na pumpách Orlen Benzina, Shell, OMV či MOL natankovat pouze zhruba o tři koruny dráž. Běžně býval cenový rozdíl vyšší v průměru o pět korun.

Třeba na pumpě Shell na dálnici D5 u Rozvadova se ve středu prodával benzin za 43,90 koruny a nafta za 45,50 koruny. Podobná cena byla na pumpě OMV u odpočívadla Rohlence na dálnici D1. Na čerpací stanici MOL v pražských Holešovicích se benzin prodával za 43,40 koruny a nafta za 44,90 koruny.

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