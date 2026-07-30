České spořitelně vzrostl v letošním prvním pololetí meziročně čistý zisk o 11,7 procenta na 14,3 miliardy korun. Provozní zisk stoupl o 12,4 procenta na 18,1 miliardy korun. Neauditované konsolidované výsledky ve čtvrtek banka oznámila v tiskové zprávě. Výsledek banky podle jejích představitelů kladně ovlivnily růst úvěrového portfolia a silná poptávka po investičních produktech.
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„Celkový počet klientů meziročně vzrostl o 19 tisíc a úvěrové portfolio se zvýšilo o 9,5 procenta, a to díky silné poptávce ze strany domácností i firem. Pokračoval také růst zájmu o hypotéky,“ uvedl k pololetním výsledkům člen představenstva banky odpovědný za finanční řízení Attila Sánta. Podle něj banka zaznamenala také pokračující růst zájmu o hypotéky.
Čistý úrokový výnos spořitelny se ve sledovaném období meziročně zvýšil o pět procent na 21,6 miliardy korun. K nárůstu přispělo podle banky zejména množství poskytnutých úvěrů, rostl i objem vkladů a pozitivní vliv měly také reinvestice splatných dluhopisů a jejich prodej. Čistá úroková marže byla 2,1 procenta.
Hrubý objem klientských úvěrů vzrostl o 9,5 procenta na 1,259 bilionu korun. Portfolio úvěrů domácnostem se zvýšilo o 9,6 procenta na 786,7 miliardy korun, a to díky nárůstu objemu hypoték o 11,2 procenta, spotřebitelských úvěrů o 9,3 procenta a úvěrů poskytnutých Stavební spořitelnou o 6,3 procenta. Objem úvěrů korporátním subjektům se zvýšil o 9,1 procenta na 466,3 miliardy Kč, uvedla banka v tiskové zprávě.
Závazky ke klientům stouply o 1,7 procenta na 1,655 bilionu korun. Stál za tím nárůst vkladů domácností o 2,9 procenta na 1,07 bilionu a nárůst vkladů korporátní klientely o 12 procent na 395,4 miliardy Kč.
Čistý výnos z poplatků a provizí byl proti loňskému prvnímu pololetí o 9,4 procenta vyšší a činil 6,9 miliardy korun. Podle banky nárůst ovlivnily poplatky z transakcí s cennými papíry, zejména kvůli vyšším prodejům podílových fondů a růstu poplatků za zprostředkování produktů pojištění.
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Celkové provozní náklady banky dosáhly v pololetí 12,8 miliardy korun, meziročně tak byly o 2,2 procenta vyšší. Vliv na to měly především vyšší náklady na zaměstnance kvůli růstu mezd a vyššímu odstupnému, uvedla banka.
Česká spořitelna je největší bankou v Česku podle počtu klientů, ke konci června jich měla 4,6 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která spořitelnu vlastní, je hlavní firmou na bankovním trhu střední a východní Evropy.
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