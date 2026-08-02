Když si téměř před dvěma desetiletími chtěla skupina kamarádů vystřelit z tehdy rozšířeného koníčku Čechů v podobě trávení víkendů v nákupních centrech, vyrobila trička s nápisem Česko v designu loga řetězce Tesco. To se potravinovému prodejci vůbec nelíbilo a pohrozil autorům právními kroky.
Příznačné však je, že ti si za symbol konzumního způsobu života vybrali právě Tesco, a nikoliv třeba Albert, Billu nebo tehdy ještě v Česku působící Spar. To svědčí o tehdejším vnímání a postavení řetězce na českém trhu, které nezřídka definují nejen počty příznivců, ale i těch, ve kterých dokáže vyvolat negativní emoce. Dnes by si autoři nejspíš zvolili někoho z konkurentů. Při příležitosti hokejového šampionátu přede dvěma lety se obdobná trička objevila znovu. Nepřišli s nimi však žádní recesisté zvenčí, řetězec si je vyrobil sám.
I tato historka ilustruje ústup někdejšího hegemona potravinového maloobchodu na pozici řadového hráče, který se spíš jen veze s ostatními, a podle informací listu Financial Times se aktuálně dokonce chystá na odchod z Česka i dalších zahraničních trhů. Jak k tomu došlo?
Co se dočtete dál
- Jaké inovace Tesco do nakupování Čechů zavedlo.
- Kdy a proč začal řetězec zaostávat za konkurencí.
- Jak se Tescu v Česku dařilo.
- Kdo jsou možná kupci tuzemských prodejen Tesco.
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