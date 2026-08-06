Na trzích se hromadí varovné signály, od vysokých výnosů dluhopisů po obavy z přehřátí sektoru AI. Šéf J&T Investiční společnosti Tomáš Martinec přesto odmítá časovat trh. „Historicky investoři častěji prodělali tím, že čekali na propad, než tím, že zůstali zainvestovaní,“ říká. V rozhovoru vysvětluje, proč z J&T odchází dlouholetý portfolio manažer Michal Semotan a jak firma zajistí kontinuitu jeho fondů, proč podle něj ETF nejsou univerzálním řešením a proč je podle něj největší hodnotou investiční společnosti kvalita rozhodování, nikoli samotné obchodování.
J&T chce dostat své fondy k širšímu okruhu investorů. Co to v praxi znamená?
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